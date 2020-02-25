النشرة: اخماد حريق داخل منزل في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان عناصر اطفاء ​بلدية صيدا​ اخمدوا حريقا في منزل في بناية الجمال بالقرب من ​مستشفى​ غسان حمود الجامعي، واقتصرت الاضرار على الماديات فقط.

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