الرئيس عون اطلع من الشوابكة على عمل الاتحاد البرلماني العربي تجاه القضايا العربية

إلتقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في قصر بعبدا، أمين عام ​الاتحاد البرلماني العربي​ ​فايز الشوابكة​، واطّلع منه على عمل الاتحاد لا سيّما تجاه القضايا العربيّة المشتركة. إضغط للمزيد

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