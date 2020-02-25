صوت لبنان: اصابة رقيب بقوى الامن باطلاق نار عند احد مداخل قصر العدل بطرابلس

افادت اذاعة "​صوت لبنان​ – 100.5" عن اصابة رقيب في ​قوى الامن​ ب​اطلاق نار​ اثناء خدمته عند احد مداخل ​قصر العدل​ الجديد في ​طرابلس​. إضغط للمزيد

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