ذكرت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "بتاريخ 3/10/2019، حصل إشكال بين عائلتين في محلة خلدة أدّى إلى مقتل (ع. ح.) بعد تعرّضه ل​إطلاق نار​، وقد ألقي القبض على أحد المشتبه بهما (ح. ش.) فيما توارى (ا. ظ.) عن الأنظار"، معلنة أنه "بتاريخ 24/2/2020، ونتيجةً للاستقصاءات والتحريات المكثّفة، وبعد عملية رصد استمرّت لأكثر من أسبوع، تمكّنت فصيلة ​عرمون​ في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف الأخير في عرمون، وهو من مواليد عام 1985، لبناني، وهو مسلّح بشكلٍ دائم، ويوجد بحقه مذكرة توقيف بجرم قتل، ​محاولة قتل​، وإطلاق نار من سلاح حربي، وبلاغ بحث وتحرٍّ بجرم ترويج عملة مزيّفة. أودع الموقوف ​القضاء​ المختص، بناءً على إشارته".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فصيلة عرمون توقف المشتبه به الثاني بجريمة قتل حصلت إثر إشكال بتاريخ 3-10-2019 في خلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.