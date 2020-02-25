ايهاب حمادة: التعقيم والوقاية بالمدارس يجب ان يكون وفق خطة عمل متكاملة

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ايهاب حمادة الى انه يجب ان لا يكون هناك خوف وهلع على صعيد ​فيروس كورونا​، الا انه يجب ان نتابع الموضوع بشكل دقيق. واكد ان التعقيم و​الوقاية​ ب​المدارس​ يجب ان يكون وفق خطة عمل متكاملة.

ولفت حمادة في حديث تلفزيوني، الى ان احد مدارس الهرمل اقفلت بالامس لانها لم تستكمل عملية التعقيم خلال العطلة، وهذا الموضوع يتم بالتعاون مع ​البلديات​. واكد ان الموضوع بحاجة لتعامل بهدوء على هذا الصعيد، ونحن على تنسيق دائم مع ​وزارة الصحة​.

واعلن عن خطة عمل متكاملة ل​بعلبك الهرمل​، ونحن لدينا اموال لـ13 مدرسة في مصرف الجمال لم تصرف بعد حتى الساعة.