طقس اليوم غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا متقلّبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط يستقر تدريجيا اعتباراً من مساء اليوم الثلاثاء، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائما جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل ، يتشكل ضباب على المرتفعات وتتساقط أمطارمحلية خاصة في جنوب اليلاد مع بعض ​الثلوج​ الخفيفة على ارتفاع 1600 متر وما فوق، يتحسن ​الطقس​ اعتباراً من المساء.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال والداخل.

الخميس: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة على الساحل.