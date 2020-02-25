اتفاقية تعاون بين الجامعة اللبنانية والسفارة البرازيلية في بيروت

وقّع رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب اتفاقية تعاون لمدة 4 سنوات مع الملحق الثقافي في السفارة البرازيلية في بيروت جندير فريرا دوس سانتوس، بحضور عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية الدكتور أحمد رباح ومنسقة العلاقات الخارجية في الجامعة اللبنانية الدكتورة زينب سعد.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العلمي بين الجامعة اللبنانية والجامعات البرازيلية وتحسين آلية تعليم وتطوير اللغة البرتغالية في الجامعة اللبنانية، وذلك عبر انتداب أستاذ متخصص في اللغة البرتغالية لمتابعة مختلف البرامج المطلوبة في هذا الإطار مع عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ومركز اللغات والترجمة، على أن تتكفّل وزارة الخارجية البرازيلية عبر السفارة البرازيلية بدفع كافة تكاليف الإقامة والراتب الشهري وما يتطلبه هذا البرنامج لوضعه موضع التنفيذ.
كما ناقش الجانبان إمكانية تعزيز التبادل الأكاديمي والبحثي في المجالات ذات الإهتمام المشترك، كتطوير تقنيات التعليم الحديثة المعتمدة في الجامعات البرازيلية في العلوم الطبية وتبادل البرامج والأبحاث في علوم الغاز والبترول وغيرها، وشدّدا على أهمية وضع برامج تنفيذية لتسهيل عملية تبادل الطلاب والأساتذة والخبراء.
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