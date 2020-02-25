هاشم: كوبيتش يعتقد أنه مندوبا ساميا ليفرض رأيه في كثير من قضايانا

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في تصريح عبر مواقع التواصل الى أنه "بين الحين والآخر يطل علينا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان إيان كوبيتش بإملاءاته متدخلا في قضايا داخلية معتقدا انه مندوبا ساميا ليفرض رأيه في كثير من قضايانا".
وتمنى "لو أنا المنظمة الدولية ومن يمثلها يقومون بواجباتهم ودورهم لتطبيق القرارات الدولية وهي مسؤولياتهم الأساسية ولو التزموا بذلك ووضعوا حدا لتفلت العدو الاسرائيلي لوفروا علينا الكثير وكنا ممتنين لهم بعض المواقف تدخل سافر في شؤوننا السيادية وهي مرفوضة قي كل الأحوال".
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