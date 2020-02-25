افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​، بأن "قوة من ​الجيش اللبناني​ داهمت فجر اليوم مخيما للنازحين السوريين شمالي ​بلدة بريتال​ واوقفت خمسة عشر نازحا لعدم حيازتهم اوراقا ثبوتية ولمخالفتهم شروط الإقامة، ودخول خلسة، وصادرت سيارتين من نوع بيك اب وعدد من الدراجات النارية، وقد نقل الموقوفون إلى أحد المراكز العسكرية للتحقيق".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: توقيف 15 نازحا خلال عملية دهم لمخيم للنازحين السوريين في بريتال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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