تكريس أيقونة للسيدة العذراء وأيقونة للقديس مار بولس بكنيسة مار بولس بزحلة

احتفل المطران مار يوستينوس ​بولس سفر​ بالقداس الإلهي يعاونه الأب جورج بحي والاب جاك حنا والشمامسة وجوقة الترتيل، وخلال القداس قام نيافته بتكريس كل من أيقونة للسيدة العذرا وأيقونة للقديس مار بولس الرسول. وخلال العظة تحدث سفرعن معنى الأيقونة والصور في الكنائس والبعد الروحي لوجودها في الكنائس ​المسيحية​ والبيوت، ومن بعدها شكر المتبرعين ودعا الجميع بعد القداس إلى المشاركة في الإحتفال بنخب المناسبة.

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