رئيس وزراء إيطاليا: إحدى بؤر كورونا المستجد هو مستشفى غير مطابق للمعايير

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روما: أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي أن سبب نشأة إحدى بؤر فيروس كورونا المستجدّ في شمال إيطاليا هو إدارة غير مطابقة للمعايير "لأحد المستشفيات".

وقال كونتي رداً على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين إنها "مبادرات ذاتية غير مبررة" موضحاً أن إحدى بؤر المرض في شمال البلاد مرتبطة بـ"مستشفى" لم يحترم المعايير من دون تحديد اسم المستشفى.

بعد فرض حجر صحي على 11 بلدة في شمال البلاد، أي عزل أكثر من 50 ألف شخص، أصبحت إيطاليا أول دولة أوروبية تتخذ تدابير صارمة لاحتواء وباء كوفيد-19.

وتُوفي خمسة أشخاص في البلاد منذ الجمعة وسُجّلت أكثر من مئتي إصابة، من بينهم 167 حالة في لومبارديا حيث قررت السلطات إغلاق المدارس لمدة أسبوع وإلغاء كل الأنشطة الثقافية والرياضية.

