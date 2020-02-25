استقالة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty رئيس الوزراء الماليزي المستقيل مهاتير محمد قدم رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، البالغ من العمر (94 عاما)، استقالته إلى ملك البلاد، الإثنين.
وجاءت الخطوة التي أعلنها مكتب مهاتير محمد، بعد محاولة من شركائه السياسيين لإسقاط الحكومة، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".
وقال المكتب في بيان إن مهاتير "بعث برسالة استقالة من منصب رئيس حكومة ماليزيا".
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