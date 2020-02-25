شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تطالب الحكومة باستعراض خطة فض التشابكات المالية بين الوزارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ياسر عم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة ستطالب الحكومة ووزارة التخطيط باستعراض خطة التنفيذ لفض التشابكات المالية بين الوزارات، موضحا أن هذ الأمر يعد إنجاز تاريخى أوصت به لجنة الخطة لأكثر من مرة .

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن حل أزمة هذه التشابكات ستكون في صالح الموازنة العامة للدولة وستسهم في إظهار الوضع المالى الحقيقي لكل جهه حكومية وتحويل الخسائر بالدواوين الحكومية بكل حساب ختامى إلى أرباح .

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن سداد تراكمات المديونيات تكون في شكل تبادل لأراضى أو مستحقات متبادلة عادة، ولكن اللجنة سيكون لها إطلاع على بيان شامل بهذه الخطة ، قائلا: " أزمة التشابك المتبادل بين الوزارات قد تحتاج لحلها بشكل لفترة لا تقل عن 5 سنوات ".

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ولفت ياسر عمر إلى أن غالبية الجهات الحكومية مديونه لبعضها البعض، بسبب تأخر دفع مستحقات وزارة لآخرى، منها ما يخص الكهرباء والبترول، وغيرهم من الدواوين، إضافة إلى التشابك بشأن الولاية على الأراضى والأصول المستغلة، ومنها ما وصل إلى المحاكم، وهو ما يستدعى الفصل فى حق أى وزارة .

وكان قد أكد المهندس مصطفى مدبولي، أن الحكومة تقوم بعمل عمليات جراحية لتنظيف الاقتصاد المصرى من تشوهات كانت متواجدة من 40 عاما وتشابكات كانت تصل لـ500 مليار جنيه.

واستطرد أن هناك إصرارا على اقتحام هذا الملف، موضحا أن هناك التزامات من وزارة المالية تجاه وزارة الكهرباء، وتم الاتفاق على تقديم خدمات فى هذا القطاع.

وأنه تم أخذ أصول من وزارة قطاع الأعمال العام لوزارة الكهرباء بقيمة المديونيات التى كانت تخص وزارة قطاع الأعمال لدى الكهرباء، وأن الخطوة القادمة ستشهد فض التشابكات الحكومية مع بنك الاستثمار القومى، وإنهاء أى تشابكات أيضا متعلقة بشركات المرافق.