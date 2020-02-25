مجلس خبراء القيادة في إيران يؤجل اجتماعه "للحد من تفشي كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):

أعلن "مجلس خبراء القيادة" الإيراني اليوم الثلاثاء تأجيل اجتماع المجلس المقرر يومي الثالث والرابع من آذار/مارس القادم "للحد من تفشي فيروس كورونا".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن الأمانة العامة للمجلس القول، في بيان، إنه "تم تأجيل الاجتماع الثامن لمجلس الخبراء إلى موعد آخر حسب قرار الهيئة الرئاسية للمجلس، في إطار العمل بالتوصيات الوقائية".

تجدر الإشارة إلى أن مجلس خبراء القيادة الإيرانية يعد الهيئة الأساسية في النظام الإيراني، حيث عهد إليه الدستور مهمة تعيين وعزل قائد الثورة الإسلامية. ويتألف المجلس حالياً من 88 عضوا يتم انتخابهم عن طريق اقتراع شعبي مباشر لدورة واحدة مدتها ثماني سنوات، بحيث تمثل كل محافظة بعضو واحد داخل هذا المجلس.