الذهب يتراجع عالميا من أعلى مستوى في 7 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع بيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح بعدما بلغ أعلى مستوى في سبعة أعوام في الجلسة السابقة وفي الوقت الذي تعافت فيه الأسهم بعض الشيء ولكن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين كبح المكاسب.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1648.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش. وأمس الاثنين، ارتفع الذهب 2.8 بالمئة إلى 1688.66 دولار وهو أعلى مستوى منذ يناير 2013، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.6 بالمئة إلى 1650.60 دولار.

Advertisements

واستقرت أسواق الأسهم الآسيوية نوعا ما بعد انحسار موجة من عمليات البيع المبكرة.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى سبع حالات أمس الاثنين في حين تتعامل عدة دول في الشرق الأوسط مع أولى حالات الإصابة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2637.25 دولار للأوقية.

أما الفضة فقد خسرت 0.7 بالمئة إلى 18.50 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوى منذ أوائل سبتمبر في الجلسة السابقة واستقر البلاتين عند 963.52 دولار للأوقية.