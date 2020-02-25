وصول "راجح" و3 متهمين بقتل محمود البنا إلى جنايات شبين الكوم

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:
وصل إلى محكمة جنايات شبين الكوم، بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، محمد أشرف راجح المتهم الرئيسي في قضية قتل محمود البنا، و3 متهمين آخرين، لحضور ثالث جلسات الاستئناف على الحكم بسجنهم.
وظهر راجح مرتديًا زي الحبس الأزرق، وكذا باقي المتهمين، وجرى نقلهم من سيارة الترحيلات إلى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة.
كانت محكمة جنايات الطفل المنعقدة في شبين الكوم، أصدرت حكمها في ديسمبر الماضي بسجن المتهم محمد أشرف راجح ومتهمين آخرين 15 سنة، والمتهم الرابع 5 سنوات.
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