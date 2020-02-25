أردوغان: مقتل جنديين تركيين في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين تركيين اثنين في ليبيا، بعد أن كانت أنقرة أرسلت جنودا ومقاتلين سوريين لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية.
ولم يحدد أردوغان متى وأين قتل الجنديان، في حديثه بمؤتمر صحفي بأنقرة قبل مغادرته لبدء زيارة لأذربيجان.
وتأتي تصريحات أردوغان بعد أن كان "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر أكد يوم الأحد الماضي أن "16 قتيلا من الجيش التركي سقطوا على أيدى القوات المسلحة الليبية حتى الآن".
وكانت صحيفة "حريت" التركية نقلت عن أردوغان مطلع فبراير قوله، إن تركيا أرسلت 35 عسكريا إلى ليبيا دعما لحكومة طرابلس، لكنهم لن يشاركوا في المعارك.
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