ماليزيا: أكبر حزب معارض يحشد أغلبية لتشكيل الحكومة بعد استقالة مهاتير محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - بانكوك- (د ب أ):

أعلن أكبر حزب معارض في ماليزيا اليوم الثلاثاء إنه كوَّن ائتلافا يضم عددا كافيا من مقاعد البرلمان لتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء مهاتير محمد أمس الاثنين.

وصرح أنور موسى، الأمين العام لحزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو"، لوسائل الإعلام المحلية صباح اليوم الثلاثاء بأن الحزب تحالف مع عدة أحزاب معارضة وكذلك أعضاء في الحكومة السابقة، من بينهم حزب مهاتير "بيرساتو" (اتحدوا)، الذي انسحب من الائتلاف الحاكم "باكاتان هارابان" (الأمل) أمس الاثنين.

Advertisements

كان أنور إبراهيم، الخليفة المفترض لمهاتير، 94 عاما، وفقا لتعهدات سابقة للانتخابات عام 2018، قد أعلن أن هناك "خيانة" من جانب حلفاء سابقين قال إنهم يحاولون تشكيل حكومة جديدة مع استبعاده.

ويعقد ممثلو الأحزاب اجتماعات على مدار الساعة منذ يوم الأحد.

ومع ذلك، تقول الأحزاب المتحالفة مع أنور، زعيم "حزب عدالة الشعب"، إن لديها الأغلبية اللازمة للاحتفاظ بالسلطة.