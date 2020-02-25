محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:
لقي مواطن حتفه قتيلًا، وأصيبت زوجته بجروح خطيرة، خلال اقتحام عدد من اللصوص لمنزلهما بقرية حجازة قبلي في قوص بقنا، فجر اليوم الثلاثاء بغرض سرقة المواشي ومشغولات ذهبية.
تلقى اللواء شريف عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا بمقتل شحات فهمي خلال مقاولته لصوص اقتحموا منزله لسرقة مواشي ومشغولات ذهبية، بينما أصيبت "حليمة. م" زوجته، بجروح خطيرة نقلت على إثرها لمستشفى قوص المركزي لتلقى العلاج.
جرى تشكيل فريق بحث لضبط الجناة والسلاح المستخدم في الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر ساعات الرعب في قنا.. لصوص يقتحمون منزلًا ويقتلون صاحبه ويصيبون زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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