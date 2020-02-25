اكتشاف موطن "الأرماديللو الأصلي"

توصل علماء لاكتشاف الموطن الأصلي للحيوان المدرّع أو "الأرماديللو"، الذي جاب الأرض منذ أكثر من 20 ألف عام.
جاء الاكتشاف بمساعدة راعي أبقار، كان يباشر عمله قرب العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، قبل أن يشاهد هياكل لأربعة حيوانات غريبة وضخمة.
وبعد إبلاغ المختصين، تبين أن الهياكل الأربعة لحيوان "الجليبتودونت" الذي يعد سلف "الأرماديللو"، وأكبرهابحجم سيارة "فولكسفاجن" من طراز "بيتل".
وعثر على الهياكل في مجرى نهر جاف قرب بوينس آيريس، بينما كان الراعي خوان دي ديوس سوتا يرعى أبقاره في الموقع، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن بابلو ميسينو، المشرف على علماء الآثار العاملينفي الموقع المكتشف، قوله إنها "المرة الأولى التي يعثر فيها على 4 هياكل بهذا الحجم للحيوان بموقع واحد".
وتغطي أجسام الحيوانات المكتشفة قشور بطول يصل إلى متر، بينما يبلغ سمكها نحو 5 سنتيمترات، وكانت تستخدم الذيل كسلاح للدفاع عن النفس لأنه مزود بكتلة عظمية قاسية في نهايته.
ويعكف الباحثون حاليًا على دراسة أجناس وأعمار وأسباب وفاة هذه الحيوانات، علمًا بأنه سبق أن عثر على مثلها في الموقع نفسه.
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