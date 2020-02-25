ارتفاع الإصابات بكورونا في الكويت لـ8 أشخاص

أعلنت السلطات الكويتية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 8 حالات جميعهم قدموا من إيران، حسبما افادت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.

كان وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، محمد الجبري، وجه رسالة إلى جميع الاتحادات الرياضية بوقف كل الأنشطة الرياضية في البلاد

لمدة أسبوعين احترازيًا نظرًا إلى التطورات المتعلقة بفيروس كورونا.

وقال الجبري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "هذه الدعوة جاءت بناءً على توجيهات مجلس الوزراء وذلك حفاظًا على المصلحة العامة وصحة الأبناء في الوسط الرياضي".

وفي وقت سابق، قرر مجلس

الوزراء الكويتي إلغاء الفعاليات الوطنية والشعبية كافة حتى إشعار آخر، كما دعا المجلس إلى "تفهم الإجراءات التي تفرضها مواجهة هذا الوباء، وتجسيد التعاون لسلامة المواطنين والمقيمين والحفاظ على صحتهم".

يأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحيلولة دون دخول كورونا إلى البلاد، والتي تأتي انسجامًا مع الخطة التي وضعتها الحكومة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة في مكافحة الفيروس المستجد.