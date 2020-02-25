البحرين تعلق جميع الرحلات المقبلة من مطاري دبي والشارقة لمدة 48 ساعة

أعلنت إدارة شئون الطيران المدني في البحرين، اليوم الثلاثاء، تعليق جميع الرحلات المقبلة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة.

وأكدت الإدارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من فيروس "كورونا"، لافتة إلى أنها تقوم بالتعاون

مع كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس.وأوضح البيان، أنه سيتم فحص جميع القادمين إلى مطار البحرين الدولي المشتبه بإصابتهم بالفيروس للتأكد من خلوهم من ذلك، مؤكدا أنه في حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك.وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس، تسجيل حالة إصابة جديدة بالفيروس بعد تشخيص حالة مواطنة بحرينية قادمة من إيران، حيث تم فحصها فور وصولها وإجراء جميع التحاليل اللازمة وهي في القاعة المخصصة لهذا الغرض بالمطار، والتي أكدت إصابتها بالفيروس لتبلغ بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها في المملكة حالتين.