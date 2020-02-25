الأرصاد: رياح وأمطار كثيفة.. وتوقعات بموجة أخرى من اضطرابات الطقس

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تحدث موجة أخرى من الاضطرابات الجوية، خصوصًا أننا مازلنا في الثلث الأخير من فصل الشتاء، حيث يبدأ الربيع 21 مارس، بعد حوالي 25 يومًا.

أضافت أن فرص سقوط الأمطار تكون كثيفة وغزيرة، اليوم الثلاثاء، على المناطق الشمالية الشرقية، ووسط

وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مع نشاط رياح ملحوظ في هذه المناطق، مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر.

كشفت أن حالة التحسن في الأحوال الجوية تبدأ على القاهرة مساء اليوم

الثلاثاء، وغدًا الأربعاء على كل المناطق، في ظل غياب فترة سطوع أشعة الشمس.

وأشار إلى أن درجات الحرارة تبدأ في التحسن بداية من يوم الأربعاء، حيث تسجل على القاهرة والوجه البحري 21 - 9، السواحل الشمالية 12 - 10، شمال الصعيد 22 - 8، جنوب الصعيد 24 - 11، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 15.