ارتفاع وفيات "كورونا" في إيران لـ14 شخصًا

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في إيران، إلى 14 شخصًا، وذلك عقب تسجيل حالتي وفاة جديدتين، الثلاثاء، حسبما نقلت "رويترز" عن مسئول إيراني.
في حصيلة سابقة، شددت وزارة الصحة الإيرانية على أن 12 شخصًا فقط لقوا حتفهم بسبب الفيروس حتى الآن،فيما أشار نائب إلى أن العدد يفوق ذلك بكثير.
وكان نائب عن مدينة قم الإيرانية، قد قال الاثنين، إن حصيلة وفيات "كورونا" في المدينة بلغت 50 شخصًا، متهما الحكومة في البلاد بالتستر على حقيقة تفشي الفيروس.
ونقلت وكالة أنباء "إلنا" شبه الرسمية في إيران، عن النائب أحمد أميريبادي فرحاني، إن حصيلة الضحايا تغطي الفترة من 13 فبراير الجاري.
ولم تتحدث السلطات الرسمية في البلاد عن إصابات بفيروس "كورونا" في قم، العاصمة الدينية في إيران، سوى الأربعاء الماضي، 19 فبراير.
وأعلنت السلطات حينها إصابة شخصين بفيروس "كورونا"، ولم تمض ساعات حتى أعلنت وفاتهما، مما أثار علامات استفهام كبيرة.
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