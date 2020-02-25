بعد يومين من التصعيد.. تهدئة بين غزة وإسرائيل تدخل حيز التنفيذ

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دخلت تهدئة متزامنة ومتبادلة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، مساء الإثنين، حيز التنفيذ، بعد يومين من التصعيد المتبادل وإطلاق الصواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وشن الطائرات الإسرائيلية عشرات الغارات صوب مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي.

وقالت مصادر فلسطينية، إن تهدئة دخلت حيز التنفيذ بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل منذ الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي (9:30) بتوقيت غرينتش.

ومنذ بداية التصعيد، تم إطلاق أكثر من 80 صاروخا من قطاع غزة، على مناطق ومستوطنات مختلفة محيطة بالقطاع، فيما تم قصف مواقع عسكرية إسرائيلية بقذائف الهاون.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 50 غارة على مواقع عسكرية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، ردًا على إطلاق الصواريخ من القطاع.

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ومنذ بداية هذا التصعيد، استشهد 3 فلسطينيين، واحد منهم على الحدود الشرقية لقطاع غزة، فيما استشهد آخران في غارات إسرائيلية على موقع لحركة الجهاد الإسلامي في العاصمة السورية دمشق.

وهدد مسؤولون إسرائيليون، على مدار اليومين الماضيين، بتوسيع رقعة العمليات في قطاع غزة، والدخول في مواجهة عسكرية موسعة، إلا أن حسابات الانتخابات الإسرائيلية التي ستنطلق بعد أقل من أسبوع، حالت دون حسم هذا القرار.