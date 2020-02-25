كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يعلن مقتل جنديين تركيين في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين تركيين في ليبيا، وفقًا لما ذكرته قناة العربية.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر عسكرية ليبية، بمقتل عدد من الجنود الأتراك في قصف للجيش الليبي بطرابلس.

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وأشارت المصادر العسكرية الليبية، إلى أن الجنود الأتراك القتلى من رتب عليا، وتم نقل جثامينهم إلى أنقرة فجرًا.

وقد أرسل أردوغان مرتزقة مسلحة من سوريا إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم ميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، مما يؤدي إلى إطالة أمد النزاع في ليبيا.