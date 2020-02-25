كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل بطولة العالم لتنس الطاولة في كوريا الجنوبية بسبب مخاوف من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأجلت بطولة العالم لتنس الطاولة في كوريا الجنوبية الشهر المقبل حتى يونيو بسبب مخاوف صحية حيث تصارع الدولة الواقعة في شرق آسيا مع ظهور فيروس كورونا، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

قال المنظمون، اليوم الثلاثاء، إن الحدث كان من المقرر عقده في الفترة من 22 إلى 29 مارس في مدينة بوسان الجنوبية ولكن سيتم تأجيله مؤقتًا إلى 21-28 يونيو.

وقال الاتحاد الدولي للتنس في بيان "بالنظر إلى حالة عدم اليقين والتغير في جمهورية كوريا وسط اندلاع COVID-19 في جميع أنحاء البلاد، فقد تم اتخاذ القرار بصحة وسلامة اللاعبين والمسؤولين والمشجعين كأولوية قصوى".

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تكافح السلطات الصحية في كوريا الجنوبية موجة من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديدة التي وصلت إلى 893 حالة اليوم الثلاثاء. ومات تسعة من الفيروس في البلاد. وقد تم الإبلاغ عن عدد كبير من الحالات في بوسان، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

أصاب الفيروس أكثر من 80 الف شخص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 77 الف في الصين. ومات أكثر من 2600 شخص في مقاطعة هوبى بوسط الصين وحدها.

كان لتفشي المرض تأثير كبير على التقويم الرياضي العالمي، حيث تم إلغاء أو تأجيل مجموعة من الأحداث، وأثار أجراس الإنذار لمنظمي أولمبياد طوكيو.

