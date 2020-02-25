شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة تبطل مفعول عبوة زرعتها الحوثية بين حيس والخوخة بالحديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 25 فبراير 2020 تمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة من أبطال مفعول عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي بجانب الطريق الرابط بين مديريتي حيس والخوخة في محافظة الحديدة.

وقال مصدر ميداني إن مواطنون عثروا على عبوة ناسفة مزروعة بجانب الخط الرابط بين حيس والخوخة حيث قام المواطنون بإبلاغ فريق نزع الألغام والعبوات الناسفة ليتمكن الفريق من تفكيك العبوة الناسفة وابطالها بنجاح. Advertisements وأكد المصدر أن عناصر تابعة للمليشيات الحوثية تسللت عبر المزارع المحاذية للطريق وقامت بزرع العبوة الناسفة بجانب الطريق الرابط بين المديريتين. وتواصل مليشيات الحوثي زراعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات الفرعية والعامة في محاولة منها لإلحاق مزيدا من الأضرار في صفوف المدنيين.

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