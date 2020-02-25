شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يجدد قصفه مواقع للمليشيا في الغيل بالجوف والان مع التفاصيل

الثلاثاء 25 فبراير 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 25/شباط/2020، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة مواقع للمليشيا في مديرية الغيل بالمحافظة. Advertisements ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وكانت مقاتلات التحالف قد دمرت، في وقت متأخر من مساء أمس، تعزيزات للمليشيا في المحافظة بعد قدومها من صنعاء.

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