شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن تسجيل إصابة جديدة بكورونا لمواطنة عائدة من إيران والان مع التفاصيل

الثلاثاء 25 فبراير 2020 أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" بعد تشخيص حالة مواطنة بحرينية قادمة من إيران.

وذكرت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية "بنا ".. أنه تم فحص المصابة فور وصولها إلى البلاد وإجراء جميع التحاليل اللازمة وهي في القاعة المخصصة لهذا الغرض بالمطار، والتي أكدت إصابتها بالفيروس لتبلغ بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها في المملكة حالتين.

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