عاجل.. ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إيران إلى 14

الثلاثاء 25 فبراير 2020

أعلن مسؤول إيراني، اليوم الثلاثاء، 25/شباط/2020 عن حالتي وفاة جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد.



وبذلك يرتفع عدد الوفيات في إيران منذ تفشي الفيروس إلى 14 وسط اتهامات للتنظيم بالتكتم على حقيقة انتشار الفيروس.

يشار إلى أن الكويت والبحرين وعمان سجلت أمس عشرات حالات إصابة بكورونا لعائدين من إيران