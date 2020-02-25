حاكم قم الإيرانية: لا يمكن السيطرة على كورونا قريبا

الثلاثاء 25 فبراير 2020

اعترف حاكم محافظة قم بهرام سرمست، اليوم، بصعوبة السيطرة على فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى في المدينة الواقعة وسط إيران، منذ يوم الأربعاء الماضي، وأصبحت مركزاً لنشر الفيروس ”القاتل“.



وأكد للصحفيين عقب جلسة لخلية إدارة الأزمة بمحافظة قم: أنه ”لا يمكن السيطرة على فايروس كورونا قريباً وعلى الناس البقاء في منازلهم“، مؤكداً في الوقت ذاته عدم إمكانية فرض الحجر الصحي على المحافظة.

وتابع سرمست: ”من وجهة نظر إدارية، لا أعتقد أن الحجر الصحي هو حل جيد وله آثار اجتماعية وثقافية ونفسية على قم“، معتبراً أن بقاء الناس في منازلهم يمكن أن يساعدنا في تقليل حجم الأضرار.

ونفى ما ذكره عضو البرلمان الإيراني عن محافظة قم النائب أحمد أمير آبادي فراهاني، اليوم الإثنين، عن وفاة 50 شخصا في المحافظة بسبب كورونا خلال الأيام الـ5 الماضية.

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وذكر سرمست أن ”أرقام النائب فراهاني غير صحيحة“، لافتا إلى أنه ”يتم الإعلان عن إحصاءات موثوقة من قبل جامعة قم للعلوم الطبية، التي هي الجهة الوحيدة المخولة بالكشف عن الإحصاءات“.

بدوره، كشف نائب وزير الصحة في محافظة قم الدكتور محمد توكلي عن ”وجود 320 إصابة بفيروس كورونا في مستشفيي كامكار وفرقاني بمحافظة قم“.

وفي وقت سابق، أعلنت محافظة قم عن منع إقامة صلاة الجمعة والاحتفالات والمراسم الدينية الأخرى لمنع تفشي فايروس كورونا.

وفي ذات السياق، يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، يوم غد الثلاثاء، فريق من منظمة الصحة العالمية؛ للمساعدة في مواجهة تفشي فايروس كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء ”فارس نيوز“، اليوم الإثنين.