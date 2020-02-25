دي تسايت: مقاطعة الانتخابات وضعت نظام إيران على المحك

الثلاثاء 25 فبراير 2020

أكدت صحيفة "دي تسايت" الألمانية (خاصة)،، أن النظام الإيراني يواجه أكبر أزمة في تاريخه منذ 1979.



ووصفت الصحيفة الأزمة بـ"العميقة"، التي بدت واضحة في العزوف الكبير عن الانتخابات التشريعية، الجمعة الماضي، وتابعت أنها تضع مستقبل النظام الإيراني على المحك.

وبينت "دي تسايت": "حاول النظام الإيراني بكل قوته دفع الناس للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي أجريت الجمعة".

ورأت الصحيفة أن الشعب قاطع الانتخابات، وحرم النظام من الاحتفاء بعودة المتشددين للسيطرة على البرلمان بعد انتخابات كانت نتائجها معروفة مسبقاً.

وأبرزت إقصاء النظام الإيراني لعشرات المرشحين "الإصلاحيين والمعتدلين"، فاتحاً الباب أمام المتشددين للفوز دون منافسة، في انتخابات لم يشارك فيها ناخبون.

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ومضت الصحيفة الألمانية قائلة: "هذا المشهد مثير للدهشة لأن النظام الإيراني لم يتعرض لمثل هذه الأزمة العميقة من قبل".

وذكرت أن ما يعمق الأزمة الوضع الاقتصادي المتردي والعقوبات الاقتصادية الأمريكية وانهيار العملة المحلية.

وتابعت: "أمام هذا الوضع، بات تمرد الأجيال الجديدة عنيفاً بشكل متزايد، ولجأ النظام إلى قمع الاحتجاجات طوال عامي 2018 و2019 بشكل وحشي وذخيرة حية، ما أدى لمقتل 1500 شخص في نوفمبر الماضي وحده".

الصحيفة قالت أيضاً إن الشعب الإيراني بات مدركاً للأزمة المزمنة التي تعانيها البلاد، خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب إلى 25%".

وأضافت: "في كل عام يهرب 150 ألف شخص من ذوي المؤهلات العليا والموهوبين من إيران إلى دول الغرب على وجه الخصوص"، مضيفة: "الناس لا يؤمنون بأكاذيب السلطة".

واختتمت الصحيفة القول: "في مثل هذه الظروف، تسير البلاد في طريق المزيد من الاضطرابات والاحتجاجات داخلياً ومزيد من العزلة دولياً".