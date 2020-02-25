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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 25 فبراير 2020
توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاض طفيفاً في درجات الحرارات الصغرى على أغلب المناطق الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية خلال الأربعة وعشرين ساعة القادمة.
وذكر في نشرته اليوم أن الطقس سيكون صحواً وبارداً أثناء الليل والصباح الباكرعلى تلك المناطق وصحو الى غائم جزئيا نهارا على المناطق الجبلية والسواحل الغربية والشرقية.
وفي المناطق الصحراوية توقع المركز أن يكون الطقس حار نسبيا جاف وصحو نهارا على الصحاري والهضاب الداخلية ،فيما تكون الاجواء غائمة جزئيا بسحب منخفضة على السواحل الجنوبية وارخبيل سقطرى .
ونبه المركز قاطني المحافظات الجبلية واجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية من الاجواء الباردة أثناء المساء والصباح الباكر وحذر الصيادين ومرتادي البحر في غرب خليج عدن والسواحل الغربية و مدخل باب المندب من الرياح الشديدة وارتفاع الموج واضطراب البحر.
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