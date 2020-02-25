- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 2663 والان مع التفاصيل
الثلاثاء 25 فبراير 2020
ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الصين إلى 2663 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 71 وفاة بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلاد منذ أكثر من أسبوعين.
وذكرت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إن الغالبية العظمى من هذه الوفيات (62 وفاة) سجلت في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، في حين سجلت الوفيات التسع المتبقية في مقاطعات أخرى.
وتابعت أنه في ما خص عدد الإصابات الجديدة بالفيروس فقد بلغ في الساعات الأربع والعشرين الماضية 508 إصابات، ما يمثل ارتفاعا بالمقارنة مع الحصيلة التي سجلت الاثنين وبلغت 409 إصابات جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 2663 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.