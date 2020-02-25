ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 2663

الثلاثاء 25 فبراير 2020

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الصين إلى 2663 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 71 وفاة بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلاد منذ أكثر من أسبوعين.



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وذكرت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إن الغالبية العظمى من هذه الوفيات (62 وفاة) سجلت في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، في حين سجلت الوفيات التسع المتبقية في مقاطعات أخرى.

وتابعت أنه في ما خص عدد الإصابات الجديدة بالفيروس فقد بلغ في الساعات الأربع والعشرين الماضية 508 إصابات، ما يمثل ارتفاعا بالمقارنة مع الحصيلة التي سجلت الاثنين وبلغت 409 إصابات جديدة.