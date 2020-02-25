شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول مواعيد رحلات اليمنية اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

الثلاثاء 25 فبراير 2020 تسير الخطوط الجوية اليمنية اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020م، رحلات جوية على النحو التالي :

رقم الرحله :601. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0645 صباحا . رقم الرحله : 506. خط الرحله : عدن- جده. الاقلاع : 0830 صباحا. الوصول: 1030 صباحا. رقم الرحله :507. خط الرحله : جده- عدن. الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت جده) Advertisements الوصول: 1400 ظهرا. رقم الرحله :600. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1500 عصرا.. الوصول: 1730 مساء. رقم الرحله : 854. خط الرحله : عدن- مومباي. الاقلاع : 1000 صباحا. الوصول: 1630 مساء. رقم الرحله : 855. خط الرحله : مومباي- عدن. الاقلاع : 1800 مساء. (توقيت مومباي) الوصول: 1930 مساء.

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