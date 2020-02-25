شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: صفقة مروحيات عسكرية للهند بقيمة 3 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن بلاده سوف توقع صفقة لبيع مروحيات ومعدات عسكرية أخرى للهند تقدر قيمتها بنحو 3 مليار دولار.

وأضاف ترامب - في تصريحات أدلى بها لراديو (صوت أمريكا) في نشرته باللغة الإنجليزية - يقول : "إن العلاقات بين الولايات المتحدة والهند تمضي بصورة طيبة" ، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستظل دائمًا صديقًا مخلصًا وداعمًا للشعب الهندي.

وتابع ترامب يقول : "إن الولايات والهند ملتزمتين بالعمل معًا في مواجهة الإرهاب"، مضيفًا "أن حدودنا ستظل مغلقة دائمًا أمام الإرهاب والإرهابيين وجميع أشكال التطرف".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وصل فى وقت سابق اليوم الى نيودلهى فى زياة تستغرق 36 ساعة ، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتجارية بين الدولتين ، فيما تعتبر اول زيارة يقوم بها الى الهند منذ تولى مقاليد الرئاسة فى الولايات المتحدة.