شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 78 ألف إصابة بفيروس كورونا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أكدت المتحدثة باسم الصحة العالمية مارجريت هاريس أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 78 ألف حالة حول العالم، معظمهم من الصين على الرغم من تسجيل انخفاضا بعدد الإصابات في هذا البلد.

وقالت هاريس إن منظمة الصحة العالمية تتواصل مع النظم الطبية في دول العالم وتقوم بتقديم المشورة والتدريب لهم عن فيروس كورونا المستجد من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمنظمة.

وأوضحت المتحدثة باسم الصحة العالمية أن حالات أخرى لفيروس كورونا بدأت تظهر في دول مثل كوريا الجنوبية وإيران وايطاليا وهناك بعض المخاوف من أن يطال الفيروس دول أخرى، لذا يجب أن يكون كل فريق طبي بهذه البلدان على دراية تامة بهذا الفيروس وكيفية التعامل معه والوقايه منه.