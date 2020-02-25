شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. أردوغان يعلن مقتل جنديين تركيين في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، 25/شباط/2020 مقتل جنديين تركيين في ليبيا.



وقال أردوغان إن 2 من الجنود الأتراك قتلوا في ليبيا خلال معارك مع الجيش الوطني.

وأرسلت ليبيا المئات من الجنود والمرتزقة السوريين للقتال إلى جانب مليشيا السراج في طرابلس.

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