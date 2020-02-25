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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. طيران الإمارات تلغي رحلات بعد تعليق الخدمات الجوية مؤقتاً بين دبي والبحرين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أكد متحدث باسم طيران الإمارات أنه نظراً لتعليق الخدمات الجوية مؤقتاً بين دبي والبحرين، فقد ألغيت الرحلات "ئي كيه 837/838" و"ئي كيه 839/840" و"ئي كيه 833/834" و"ئي كيه 835/836" يومي 25 و26 فبراير الجاري.
وتابع: "نرجو من عملائنا الكرام زيارة الموقع emirates.com للحصول على آخر التحديثات، كما ندعو العملاء المتأثرين التواصل مع وكيل سفرهم أو أحد مكاتب طيران الإمارات لإعادة حجز تذاكرهم أو إلغائها. نحن نراقب الموقف عن كثب ونحرص على تزويد عملائنا بمعلومات وافية عن أي تغييرات أخرى قد تطرأ على عملياتنا. ونعتذر عن أي إزعاج نتيجة لهذا الوضع الخارج عن إرادتنا."
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