الكويت.. ارتفاع المصابين بكورونا إلى 5 أشخاص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

متابعات_السعودية نيوز

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا إلى خمس إصابات عقب تأكيد إصابة اثنتين من المسافرات العائدات من إيران بعد خضوعهنَ للفحص أثناء وضعهن برفقة آخرين في الحجر الصحي.



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وذكرت الوزارة في بيان رسمي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، ”أنه تبين إصابة مسافرتين وصلتا إلى البلاد على متن الرحلة القادمة من إيران، وقد وضعتا في الحجر الصحي الإجباري وتم نقلهما مباشرة من المطار إلى أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد“.

وبين البيان الوزاري ”أن المسافرتين بدت عليهما أعراض المرض إذ تم نقلهما مباشرة إلى المستشفى“، في الوقت الذي شددت فيه الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الرسمية للحفاظ على السلامة العامة.

وسبق أن أعلنت الكويت عن إصابة ثلاثة أشخاص مواطن واثنين آخرين سعودي و“بدون“ بفيروس كورونا عقب عودتهم من إيران، إذ تم وضعهم في جناح خاص بأحد المستشفيات لمراقبة أوضاعهم