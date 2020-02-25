- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران.. تعطيل المدارس والجامعات حتى أبريل المقبل بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
وافق البرلمان الإيراني، أمس، على تعطيل المدارس والجامعات في البلاد حتى الثالث من أبريل المقبل بسبب تفشي فايروس كورونا في إيران.
وأكد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ”علي نوبخت حقيقت“، لوكالة البرلمان ”خانه ملت“، أن ”البرلمان اختار خمسة أعضاء من لجنة الصحة للانضمام إلى لجنة مكافحة الفايروس التي شكلتها الحكومة والموافقة على إغلاق المدارس والجامعات حتى 3 من أبريل“.
وأكدت العديد من المحافظات والمقاطعات الإيرانية تعطيل الدوام في المدارس والجامعات الأسبوع الحالي بسبب تفشي فايروس كورونا.
وأعلن نائب وزير الصحة الإيراني ”إيرج حريرجي“، الثلاثاء، عن وجود نحو 916 شخصاً في إيران يشتبه بإصابتهم بفايروس كورونا الذي تفشى مؤخراً في عدد من المدن والمقاطعات الإيرانية.
وقال حريرجي في مقابلة مباشرة مع التلفزيون الإيراني بشأن آخر التطورات عن تفشي كورونا، إن ”هناك 916 شخصا في ايران يشتبه بإصابتهم بفايروس كورونا الجديد وتم التأكد من إصابة 61 منهم فقط حتى الآن، مع وجود 12 حالة وفاة“.
وفي كل يوم تظهر إصابات جديدة في مناطق إيرانية جديدة ما يدل على عجز السلطات عن كبح جماح انتشاره، حيث أعلنت الجهات الطبية في محافظة ”البرز“ الواقعة شمال إيران، مساء الاثنين، عن تسجيل ثلاث إصابات بفايروس كورونا المستجد في المحافظة، فيما اتخذت محافظة مازندران إجراءات لفحص المسافرين القادمين إليها لمنع وصول الفايروس.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران.. تعطيل المدارس والجامعات حتى أبريل المقبل بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.