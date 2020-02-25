صحيفة: الإمارات بنهجها باتت قبلة للكثير من المبادرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، تضع دولة الإمارات الإنسان دائماً في طليعة اهتماماتها وأولوياتها، بحيث تسخر له كل الجهود والموارد والخطط والمشاريع بغية الارتقاء بمستوى الحياة ورفد مسيرة التقدم والرفاهية التي ينعم بها كل مقيم على أرضها الطيبة، أو ما تريده لباقي الأمم والشعوب، وهي تدرك بقوة أهمية امتلاك جميع مقومات التطور التكنولوجي وجعلها في خدمة مسيرة البشرية برمتها على الصعد كافة، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال زيارته لمعرضي "يومكس وسيمتكس 2020 " في العاصمة أبوظبي، بقول سموه: "الإمارات ضمن استراتيجيتها في استشراف المستقبل تستثمر في تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي بما يخدم تقدم الإنسان ورفاهيته".

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وأضافت صحيفة" الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "الخليج 365" تؤكد القيادة الرشيدة والنهج الحضاري للإمارات، على أن الغاية الأساسية من المساعي كافة هو الارتقاء بمستوى الحياة وتعزيز التقدم والرفاهية، وبالتالي فإن كل ما يحمله التطور العلمي والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتقنيات التي يمكن أن تحدث تغييراً كبيراً في كل مفاصل الحياة، يجب أن تكون رافداً لجميع المساعي النبيلة التي يتم العمل عليها من تحسين جودة الحياة أو تعزيز الأمن والاستقرار والسلم على المستوى الدولي، وبالتالي يمكن لها أن تؤدي دوراً هاماً يكون داعماً للطموحات الكبرى كافة التي تعزز جسور التقارب بين الشعوب والأمم وتبادل الخبرات المشتركة وجعل المعرفة تبعاً للأهداف النبيلة المرجوة منها متاحة للجميع، وهو ما بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهميته بالقول: " قيمة التكنولوجيا تكمن في قدرتها على تغيير حياة البشر إلى الأفضل" وواجب الجميع أن يعمل في هذا الاتجاه الحضاري الذي يحمل الخير للجميع وذلك بالقول: "مسؤوليتنا جعل التكنولوجيا جسراً للبناء والتقدم والأمن والاستقرار للجميع".

وأوضحت أن الإمارات بنهجها باتت قبلة للكثير من المبادرات التي ترسخ من خلالها مكانتها العالمية الرائدة، وهي تسلح أبناءها بأعقد العلوم وأكثرها تقدماً، ليكونوا متمكنين من جميع مقومات العصر المتسارع، ولتكون خبراتهم وقدراتهم وطاقاتهم الخلاقة في خدمة الوطن إذ بينت مسيرة عقود من النهضة المباركة نتائجها محلياً وإقليمياً وعالمياً، فالبناء بالإنسان المؤمن برسالة وطنه والمتمكن من العلوم سيكون رافداً لمسيرة الإنجازات التي باتت من خلالها الدولة ذات تجربة ملهمة للكثير من الشعوب الهادفة لتحقيق قفزات حضارية، وتجد بالإمارات اليد الممدودة التي تريد أن يعم الخير على العالم وتتحد فيه الأهداف والجهود في كل ما يقدم تعزيزاً للمساعي التي تستهدف خير الإنسان والأجيال القادمة.