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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وبحسب المركز ستكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س أحياناً.
وسيكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط .
وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:09 والثاني عند الساعة 03:16 وسيكون الجزر الأول عند الساعة 20:51 والثاني عند الساعة 08:32 والموج في بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط.
فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:45 والثاني عند 23:22 والجزر الأول عند الساعة 16:57 والجزر الثاني عند الساعة 05:38.
و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبو ظبي 34 21 80 30
دبي 33 19 85 35
الشارقة 32 19 90 25
عجمان 32 18 85 30
أم القيوين 32 19 80 25
رأس الخيمة 32 17 85 25
الفجيرة 27 21 85 50
العين 34 22 65 20
ليوا 34 20 80 30
الرويس 32 19 85 35
السلع 33 18 85 30
دلما 26 20 95 55
طنب الكبرى 25 19 90 45
طنب الصغرى 25 19 90 45
أبو موسى 25 19 90
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