شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طقس المملكة.. توقعات بهطول أمطار غزيرة على هذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية حالة الطقس ليومنا هذا الثلاثاء، 25/شباط/2020.

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وتوقعت الهيئة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ،حائل ،القصيم وحفر الباطن والقيصومة.

كما توقعت سحبا رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض