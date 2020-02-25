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طقس المملكة.. توقعات بهطول أمطار غزيرة على هذه المناطق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

طقس المملكة.. توقعات بهطول أمطار غزيرة على هذه المناطق

متابعات_الخليج 365

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية حالة الطقس ليومنا هذا الثلاثاء، 25/شباط/2020.

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وتوقعت الهيئة  هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ،حائل ،القصيم وحفر الباطن والقيصومة.

 

كما توقعت سحبا رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض

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