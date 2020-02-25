الرئيس الأمريكي: معدل تفشي كورونا في أمريكا تحت السيطرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن معدل تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة "تحت السيطرة".



تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي بعد ساعات من تصريحات إعلامية للمتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، مساء الإثنين، قال فيها إن الولايات المتحدة بحاجة إلى أموال لتمويل جهود التعامل مع فيروس كورونا، دون أن يؤكد تقارير تفيد بأن الإدارة تستعد لأن تطلب من الكونجرس الموافقة على حزمة إنفاق طارئة.

وأضاف جيدلي وفقا لقناة "فوكس نيوز": "نحتاج إلى بعض الأموال هناك لضمان أننا نحمي جميع الأمريكيين وأن نكون في أمان".

ورداً على سؤال عن حجم الأموال التي قد يطلبها البيت الأبيض من الكونجرس، قال جيدلي: "ليس لدي أي إعلان عن مبلغ محدد بعد، لكننا في حاجة لمكافحة هذا الأمر".

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وفي مطلع الشهر الجاري، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده ستقدم 100 مليون دولار لمساعدة الصين ودول أخرى تأثرت بفيروس كورونا المستجد، بغية مكافحة الوباء.

وأعلن بومبيو في بيان: "هذا الالتزام - مع مئات ملايين الدولارات المقدمة بسخاء من جانب القطاع الخاص الأمريكي - يظهر القيادة الأمريكية القوية في الرد على الوباء".

يأتي ذلك عقب أن أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جهود نظيره الصيني في مكافحة كورونا، وتطويق الفيروس المستجد الذي لم يتوصل العلماء إلى علاج أو لقاح له بعد.

والسبت الماضي، قررت ولاية كاليفورنيا عزل آلاف الأشخاص خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد، في وقت اتخذت فيه السلطات الفيدرالية إجراءات إضافية في مواجهة المرض الذي يخشى أن يتحول إلى وباء.

وقالت إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا، وفقاً لقناة "الحرة" الأمريكية إن "7600 شخص عادوا إلى الولاية بعد زيارة الصين أثناء تفشي الفيروس المستجد، طلب منهم عزل أنفسهم في منازلهم هذا الشهر، بينما يحاول مسؤولو الصحة وقف انتشار الفيروس".