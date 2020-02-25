قاآن صاليجي: أردوغان يخفي معلومات عن قتلى الجيش التركي في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

متابعات_السعودية نيوز

قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري قاآن صاليجي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخفي معلومات عن قتلى الجيش التركي في ليبيا.



وانتقد صاليجي، في تصريحات صحفية وفقا للعين، سياسة التكتم التي يتبعها أردوغان وإخفاءه معلومات عن الشعب التركي بخصوص قتل جنود من جيشه في طرابلس.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة السراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

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ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.

وطالب صاليجي أردوغان بضرورة إعطاء معلومات وافية عن ذلك وضرورة سحب قواته من ليبيا تفادياً لإراقة دماء الأتراك هناك.

وعن الشأن الداخلي قال رئيس حزب الشعب الجمهوري إن الأوضاع الاقتصادية تدهورت في عهد أردوغان، مبيناً أن عدد العاطلين وصل إلى 4 ملايين عاطل مقارنة بمليوني فقط قبل تولي أردوغان مسؤولية البلاد.

وأكد صاليجي أن الأتراك فقدوا الأمل في إيجاد عمل وكفوا حتي عن البحث وغالبية التجار لا يستطيعون سداد الديون.