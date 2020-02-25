شكرا لقرائتكم مطارات دبي: تعليق الرحلات الجوية إلى إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال متحدث باسم مطارات دبي، إنه وفقًا للتوجيهات الواردة من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، فقد تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى إيران، باستثناء طهران، حتى إشعار آخر.

وأضاف المتحدث أنه سيحصل جميع المسافرين الذين يصلون على متن رحلات مباشرة من طهران على فحص حراري في المطار من قبل هيئة الصحة بدبي وفريق المركز الطبي بالمطار. يرجى من العملاء المتأثرين بالتعليق الاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم مباشرة للحصول على تفاصيل حول تغيير حجوزاتهم.

وتابع المتحدث، كما علقت مملكة البحرين جميع الرحلات الجوية من دبي حتى إشعار آخر. ننصح المسافرين المتأثرين بالتعليق التحقق من شركات طيرانهم للحصول على مزيد من التفاصيل.

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إلى ذلك، أعلنت إدارة شؤون الطيران المدني في البحرين اليوم تعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة.

وأكدت الإدارة في بيان صحافي نشرته وكالة الأنباء البحرينية، ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وقالت إنها تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس، موضحة أنه سيتم فحص جميع القادمين إلى مطار البحرين الدولي المشتبه بإصابتهم بالفيروس للتأكد من خلوهم من ذلك، مؤكدة أنه في حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك.

وشددت شؤون الطيران المدني على ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من فيروس الكورونا (كوفيد 19).