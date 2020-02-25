شكرا لقرائتكم البحرين تعلق رحلات قادمة من مطاري دبي والشارقة لـ48 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة شؤون الطيران المدني في البحرين اليوم تعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة. وأكدت الإدارة في بيان صحافي نشرته وكالة الأنباء البحرينية، ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19). وقالت إنها تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس، موضحة أنه سيتم فحص جميع القادمين إلى مطار البحرين الدولي المشتبه بإصابتهم بالفيروس للتأكد من خلوهم من ذلك، مؤكدة أنه في حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك0. وشددت شؤون الطيران المدني على ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من فيروس الكورونا (كوفيد 19).

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