مدير عام كازينو لبنان: سنتخذ إجراءات بالمرحلة المقبلة لفحص الزبائن بحال تطور فيروس كورونا

لفت المدير العام لـ"​كازينو لبنان​" ​رولان خوري​، إلى "أنّنا تفاجأنا أمس بخبر إصابة أحد اللاعبين في الـ"كازينو" بـ"فيروس ​كورونا​"، وهو شائعة ولم نعرف أسبابها".

وركّز في مداخلة إذاعيّة، على أنّه "إذا كانت مزحة، فعيب المزح بأمور صحيّة تثير الخوف، وإذا كان الهدف هو الأذى، فعيب أذيّة أكبر صرح سياحي في لبنان. وإذا كان السبب السياسة، ففي عهد رولان خوري، لا يوجد سياسية في "كازينو لبنان"، وهي خارجه. دعونا نعمل لنمرّر هذه الفترة الصعبة".

وأكّد خوري أنّ "الكازينو سيأخذ إجراءات في المرحلة المقبلة في حال تطوّر الفيروس، بحيث سنحاول شراء كاميرات حراريّة لفحص الزبائن، ومواد مخصّصة لغسل اليدين"، مشيرًا إلى أنّ "الصورة المنشورة الّتي قيل إنّها توثّق الإصابة، هي لأحد اللاعبين وعمرها أكثر من سنتين".